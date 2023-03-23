Mithat Sancar, Halk TV'de itiraf etti! İşte Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli | Video
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP'nin fonladığı Halk TV'de, iktidar değişiminin anahtarının partisinde olduğunu belirterek, seçim sonrası için Selahattin Demirtaş, Osman Kavala başta olmak üzere birçok ismin serbest kalacağına işaret etti. CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.
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