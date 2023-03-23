SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun’da 5,3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5,3 olarak tespit edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması şöyle:

Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.