SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video
Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin Göksun merkezli meydana geldiğini, 5,3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Sarsıntı şiddetli bir şekilde çevre illerde de hissedildi.
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