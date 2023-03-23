SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin Göksun merkezli meydana geldiğini, 5,3 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Sarsıntı şiddetli bir şekilde çevre illerde de hissedildi.