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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:57 Son Güncelleme: 24.3.2023 12:03

Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Hatay'a gidecek. Başkan Erdoğan Ramazan'ın 2. gününde Hatay'da depremzedelerle buluşacak. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı...

Başkan Erdoğan Hatay’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Hatay'ı ziyaret edecek.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün Hatay'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ilk olarak saat 16.00'da İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde gerçekleştirilecek olan Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Enkaz kaldırma çalışmaları ve konteyner kentlerdeki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra Hatay'a geçecek ve iftarını depremzedelerle birlikte açacak.

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Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor
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