Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Hatay'ı ziyaret edecek.

Son Dakika: Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün Hatay'ı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ilk olarak saat 16.00'da İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde gerçekleştirilecek olan Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katılacak.