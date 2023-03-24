Son Dakika: Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Hatay'a gidecek. Başkan Erdoğan Ramazan'ın 2. gününde Hatay'da depremzedelerle buluşacak. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı..
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