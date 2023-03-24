Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının altında yatan nedenlerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.
İÇERİĞİ PAYLAŞILMALI
Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini kaydeden Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım.
Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Birçok mesele aklımıza gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir." dedi.
ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ
Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine işaret eden Sevigen, "Yoksa insanlar görüşebilir.
Mesele arkada ne olduğu. Ajandaları bilmek lazım. Kemal beyin açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım.