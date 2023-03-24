Haberler Gündem Haberleri Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
Giriş Tarihi: 24.3.2023 06:59 Son Güncelleme: 24.3.2023 07:00

Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklaması sonrası uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış isimlerden şeffaflık çağrısı geldi. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Mesele toplumun, bu görüşmelerin içeriğini bilmesi. Toplum bilmezse kafasında soru işareti oluşur. Akıllara kayyum gelir, Suriye ve Irak'taki operasyonlar gelir. Mesele bakanlık isteyip istememesi değil, ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin içeriğinin kamuoyuna deklare edilmesi lazım." dedi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının altında yatan nedenlerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

İÇERİĞİ PAYLAŞILMALI

Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini kaydeden Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım.



Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir.



Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Birçok mesele aklımıza gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir." dedi.

ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ

Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine işaret eden Sevigen, "Yoksa insanlar görüşebilir.



Mesele arkada ne olduğu. Ajandaları bilmek lazım. Kemal beyin açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım.



Askerlerimiz Suriye'den geri çekilecek mi? Bunların hepsini bilirsek mesele yok. Mesele bakanlık istemesi falan değil. Ajandanın ne olduğu.



Görüşmelerin muhtevasının şeffaf şekilde kamuoyuna deklare edilmesi lazım." şeklinde konuştu.

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Eski CHP'li Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız
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