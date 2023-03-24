Malatya için 3 bölgede rezerv alanı belirlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da büyük yıkımların meydana gelmesiyle devlet 4 koldan yaralara merhem olmaya devam ediyor. Malatya'da tekrardan nereye inşaa edileceği ise merak konusu oldu. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın nereye inşa edileceğini hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş ve Malatya merkezli depremler, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde eski yerleşimin kurulduğu mahallelerde büyük yıkıma yol açtı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremin etkisiyle Akpınar, Fuzuli, Emeksiz, caddesinde bazı evlerin yıkılmasına neden oldu.

KAYSI ŞEHRİ MALATYA'DA ŞEHİR NEREYE İNŞA EDİLECEK?

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın nereye inşa edileceğini açıkladı: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve şehrin bileşenleriyle yeni Malatya'nın ayağa tekrar kaldırılması için toplantı yaptık. Bu toplantılarda binaların nereye inşa edileceği hakkında prensip kararları aldık. Birinci olarak, jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçildi. İkinci olarak, fay hattının olmadığı yerlere buralar. Son olarak şunu söylemek istiyorum şehrin bileşenlerinin ortak kararıyla yeni bir şehir inşa edeceğiz.

'MALATYA'YI 3 ANA AKS ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK'

Malatya'yı 3 ana aks üzerine inşa edeceğiz. Birincisi, Battalgazi eteklerinden bulunan Gelincik tepesine, Yeşilyurt İlçesi, Altay Kışlası arazisi içerisini konut ve ticari olanlar olarak belirlendi. Yine Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan ikizce bölgesi eteklerinde yapacağız.

Bu yapılaşmada şehrin dokusunu tarihini bozmadan yapacağız. Burada en önemlisi şehri yerinde inşa etmek istiyoruz. Şehir merkezinde yıkılan yapılar ile ilgili Emlak Konut tarafından proje çalışmaları devam ediyor. Bu depremlerden ders çıkartıp şehrimizi yeni bir şehir olarak sağlam zeminlere inşa edeceğiz" diye konuştu.