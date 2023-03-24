SON DAKİKA: HDP niyetini resmen açıkladı! ’Biz küçük düşünmüyoruz, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz’

6'lı koalisyon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı deyim yerindeyse tüm kartlarını oynuyor. Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi. Kılıçdroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, kendisini kilit parti olarak lanse ediyor ve birbirinden küstah açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." dedi.