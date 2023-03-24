HDP'li Sırrık Sakık'tan İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'na: "Haddini bil" çıkışı! | Video

HDP'li Sırrı Sakık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceklerini söyledi. "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok." diyen Sakık, Yavuz Ağıralioğlu'na da sert çıktı, "Herkes haddini bilecek." dedi. 6'lı koalisyon HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadil, terör operasyonlarının durdurulması, Kürt sorunu için müzakere gibi şartlarını kabul etmiş, HDP de koalisyona katılarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.