SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı açıklaması

Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"CUMHURBAŞKANIMIZ ZİYARETTE BULUNACAK"

Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır.