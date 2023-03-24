SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı açıklaması | Video
Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi. Erbakan, "Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur." dedi.
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