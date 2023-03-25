Marmara Üniversitesi Başkan Erdoğan’ın diplomasını yayınladı

Eski Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın görevdeyken Başkan Erdoğan'ın diplomasını bulamadığı iddiasının üzerine Marmara Üniversitesi diplomayı kamuoyuyla paylaştı.
İYİ PARTİLİ ÇIRAY YÖK'E BAŞVURMUŞTU
Eski Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın görevdeyken Başkan Erdoğan'ın lisans diplomasını aradığı, ancak bulamadığı iddiasının üzerine kamuoyunda yanlış bilgiler ortaya atılmıştı.
Üniversite diploması üzerinden çıkan iddia ve tartışmaların ardından Başkan Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi lisans diploması kamuoyuyla paylaşıldı. Ortaya çıkan spekülasyonlara cevap Marmara Üniversitesi'nden geldi.
Başkan Erdoğan'a 1 Kasım 1991'deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Dekan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel'in imzalarıyla diplomasının verildiği belirtildi.
ASILSIZ İDDİALAR BELGELERLE ÇÜRÜTÜLDÜ
Marmara Üniversitesi'nin çıkan iddialara belgelerle yanıt veren açıklamasına göre, Başkan Erdoğan, 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girerek bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nda öğrencilik hakkı kazandı.
Aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula kayıt yaptıran Başkan Erdoğan, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladı.
Başkan Erdoğan'ın talebi üzerinde 3 Nisan 1981'de dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir "geçici mezuniyet belgesi" aldığının belirtildiği açıklamada Marmara Üniversitesi'nin 1982'de kurulduğu bilgisine değinildi.
Açıklamada, İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesi'nin de Marmara Üniversitesi'ne bağlandığı belirtildi.