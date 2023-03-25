Marmara Üniversitesi Başkan Erdoğan’ın diplomasını yayınladı

ASILSIZ İDDİALAR BELGELERLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Marmara Üniversitesi'nin çıkan iddialara belgelerle yanıt veren açıklamasına göre, Başkan Erdoğan, 1974'te Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girerek bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nda öğrencilik hakkı kazandı.