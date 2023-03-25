SON DAKİKA: 45 bin öğretmen ataması için detaylar belli oldu! Hangi alanda kaç öğretmen atanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, son 20 yılda tek seferde yapılan en büyük öğretmen atamasında detaylar netleşti. 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. İşte en fazla kontenjan ayrılan branşlar ve atama takvimiyle ilgili tüm detaylar: