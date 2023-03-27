"TOGG MİLLİ DEĞİL" DEDİ

Ataklı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hazımsızlıkta zirve yaptı ve "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı | Video

Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri gitti. Türk halkıyla görüntüleri paylaşılan dev proje Milli Muharip Uçak hakkında ilginç sözler söyledi. "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" diye konuştu.