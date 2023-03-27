CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı | Video

CHP yandaşlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı sık sık yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı ile gündeme geliyor. Can Ataklı bu kez de Milli Muharip Uçak (MMU) ve Togg'u hedef aldı. Ataklı "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" derken Milli Muharip Uçak için ise "Hep karada. Uçmuyor nedense" ifadelerini kullandı.