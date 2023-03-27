Erdoğan’a dava arkadaşlarından destek

BaşkanErdoğan'ın "Aziz dava ve yol arkadaşlarım" diye seslendiği, 1970'li yılların düşünce haraketi Akıncılar, yeni bir oluşumla İstanbul Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde biraraya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da katıldığı toplantıda Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Şahin ve Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Üyesi Hasan Güneşer konuşma yaptı. Toplantı sonunda "Akıncılar Hareketi adil seçim ortamını ve halkımızın adil tercihini manipüle etmeye yönelik sinsi provokasyon merkezlerinin her zaman peşinde ve ensesinde olduğunu ve olacağını söylüyor ve uyarıyor. Akıncılar Hareketi tarihsel misyonuyla bahse konu bu emperyal güç odaklarıyla güç odaklarıyla iş tutan, ülkemizin uzun bir fetret devrinden sonra yakalamış olduğu bu tarihi fırsatı ve çıkışın önünü kesmek için bu güç odaklarının çıkarlarına uygun hareket eden tüm siyasi parti ve STK görünümlü kurum ve kuruluşları da bu aymazlıktan vazgeçmeye davet ediyor" mesajı verildi.