Son dakika: Başkan Erdoğan’dan deprem konutlarının temel atma töreninde önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ramazan'a buruk girdik. Deprem felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Depremde ve selde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Bölgede tüm barınma imkanlarını seferber ettik. 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz.

650 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Depremden hasar alan illerimizin tamamında konteyner sayımızı 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.

Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.

Aylık 3 bin ila 5 bin TL arasında kira desteği yapılıyor.