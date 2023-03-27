Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle kol kola | Video
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle kol kola | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle kol kola | Video

27.03.2023 | 18:43

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temel atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 650 bin konutun inşa edileceğinin altını çizen Erdoğan "Birilerinin devletin ne yaptığından haberi yok. Bay Kemal 11 tane büyükşehir belediyen var. Büyükşehir belediyelerin buralara ulaştılar mı? AK Partili belediyeler ilk günden beri buradalar. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle kol kola olduğunu söyledi.

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