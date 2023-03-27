Çünkü dışarıdan yardım gelecekti, siyasi bir kriz ortaya çıkıyordu, Türkiye buhranlara doğru ilerliyordu ve alelacele demokrasiye geçilmeli diye bir süreç başlattılar. Ben buna şöyle bir isim veriyorum. Bu güdümlü bir demokrasi. Bu askeri cuntanın altında demokrasi gösterisi sadece. İktidara gelenler süngünün üstüne oturacaklarını zannettiler. Zannettikleri olmadığı için zaten Türkiye'nin koalisyonlar tarihinin 1961'den 2002'ye kadar -arada tek parti rahmetli Süleyman Demirel ve Turgut Özal dönemleri hariç- Türkiye'nin karanlık ve kayıp yılları başlığında olduğu gibi bu sürecin başlamasına sebep oldu.

Türkiye'nin karanlık ve kayıp yılları! Darbenin gölgesinde ilk koalisyon... | Video