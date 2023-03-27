Türkiye'nin karanlık ve kayıp yılları! Darbenin gölgesinde ilk koalisyon... | Video
A Haber ekranlarında yayınlanan ‘Ajans Gün içi’ programında, Türkiye’nin kayıp yıllarına, koalisyonla geçen buhranlı yıllara değinildi. İlk dönemde de 1961-1962 arasındaki sancılı dönemde yaşanan kavgalar konuşuldu. Yeditepe Üniversitesi Doç. Dr. Furkan Kaya, 1961'e giden süreçle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İşte Doç. Dr. Furkan Kaya’nın konuşmasından öne çıkanlar…
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