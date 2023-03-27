Yedinci yargı paketi Meclis’te

MECLİS Genel Kurulu, bu hafta 7'nci yargı paketini yasalaştırmak için mesai yapacak. Görüşmeleri bugün başlayacak pakette öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor. İcra müdürünün verdiği haciz kararı için hakim onayı istenecek. Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden buzdolabı, çamaşır makinesi, TV, yatak ve baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.Kira ilişkisinden, kat mülkiyetinden ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk dahiline alınacak.Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olduğu açıkça düzenlenecek.Kanun yoluna başvuru süreleri düzenlenecek. İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olarak düzenlenecek ve böylelikle tekdüze hale getirilecek.Göçmen kaçakçılığı suçuna