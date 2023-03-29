Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında...

Programda Başkan Erdoğan'a Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman çeşitli sorular yöneltecek.

Bu kritik sorular arasında, "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi yakından ilgilendiren konular yer alıyor.