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Giriş Tarihi: 29.3.2023 11:40 Son Güncelleme: 29.3.2023 12:10

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22:00'de A Para, A Haber, ATV ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak.

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22:00'de A Para, A Haber, ATV ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Programda Başkan Erdoğan'a Hilal Kaplan, Okan Müderrisoğlu, Şebnem Bursalı, Melih Altınok ve Salih Nayman çeşitli sorular yöneltecek.

Bu kritik sorular arasında, "Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?" gibi gündemi yakından ilgilendiren konular yer alıyor.

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de atv'de!

(Başkan Erdoğan ile Gündem Özel programını yayın başladıktan sonra sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz)

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Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında...
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