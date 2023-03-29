Video Haber Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında
Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında

Başkan Erdoğan ile Gündem Özel, bu akşam ATV - A Haber - A Para ortak yayınında

29.03.2023 | 12:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22:00'de A Para, A Haber, ATV ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak.

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