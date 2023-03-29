Millet İttifakı’nın Kandil şubesi seçim kampanyası başlattı

ABA ALTINDAN SİLAH GÖSTEREREK OY İSTEDİ
PKK/KCK'nın
sözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti. Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır. Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.
TERÖRİSTLERİN UMUDU KEMAL KILIÇDAROĞLU
PKK elebaşı Duran Kalkan:
Örgütlenerek bu
ittifaka destek vereceğiz.
Seçimde biz bu temeldeyiz. PKK elebaşı Mustafa Karasu:
6'lı Masa umut yarattı.
Biz de seçimde sorumluluğumuzu
yerine getireceğiz.
SAYEMİZDE ADAY OLDU
PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
PKK'NIN KUKLASINA BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYİZ
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi:
6'lı Masa, Hozat'ın
sözlerine çıt çıkaramıyor.
'Lanet olsun
desteğinize' diyemiyor.
6'lı koalisyon
Türkiye'nin intiharıdır.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fadime Özkan:
PKK'nın da
cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.
Ben demiyorum, PKK'lı Bese Hozat diyor!
Emir Denizhan:
PKK'nın desteğinden
6'lı Masa'nın hiç rahatsız olmadığını
bu halk görsün.
Nurettin Cansu:
PKK terör
örgütünün sizden
çıkarı nedir? Ne vaat
ettiniz?
Naci Taban:
Meral Akşener, PKK'lı
Bese Hozat ile aynı
safta olmaktan, aynı
'ilkeleri' savunmaktan
görünen o ki hiç mi hiç gocunmuyor.
Maklubesine kaşık sallamaya devam ediyor.
Meral Hanım oturduğun masa çok kirli...
Hasan Ayyıldız:
PKK, Kılıçdaroğlu
kazansın diye daha ne yapsın?
Dilara Ay:
Sen bir projesin
Kılıçdaroğlu! Amerika'nın, PKK'nın
bir kuklasısın! Kazanamayacaksın! Bu
ülkeyi size böldürtmeyiz.