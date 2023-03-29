Millet İttifakı’nın Kandil şubesi seçim kampanyası başlattı

PKK/KCK'nınsözde yürütme konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, PKK'nın kanalında küstah ifadelerle Kılıçdaroğlu'na desteğini açık etti. Hozat "HDP'nin aday çıkarmamasını değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Bu tutumu biz destekliyoruz. Bu tutum da bu seçimlerin sonucunu çok doğrudan etkileyecektir, bu açıktır. Bu mücadele büyütülecek. Böyle bir önemli süreçte seçime kadar özellikle şehirlerde eylemsizlik kararı aldık. Seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapacağız" dedi.Örgütlenerek buittifaka destek vereceğiz.Seçimde biz bu temeldeyiz.6'lı Masa umut yarattı.Biz de seçimde sorumluluğumuzuyerine getireceğiz.PKK üyesi olmak suçunda hakkında birden fazla arama kararı bulunan ve yurtdışında firari olan eski Van İpekyolu Belediye Başkanı Veysel Keser, Fransa'da yaptığı konuşmada "Herkes bilsin ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlamıştır. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklenmeyeceği sürekli deklare edildi" diye konuştu.6'lı Masa, Hozat'ınsözlerine çıt çıkaramıyor.'Lanet olsundesteğinize' diyemiyor.6'lı koalisyonTürkiye'nin intiharıdır.PKK'nın dacumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu.Ben demiyorum, PKK'lı Bese Hozat diyor!PKK'nın desteğinden6'lı Masa'nın hiç rahatsız olmadığınıbu halk görsün.PKK terörörgütünün sizdençıkarı nedir? Ne vaatettiniz?Meral Akşener, PKK'lıBese Hozat ile aynısafta olmaktan, aynı'ilkeleri' savunmaktangörünen o ki hiç mi hiç gocunmuyor.Maklubesine kaşık sallamaya devam ediyor.Meral Hanım oturduğun masa çok kirli...PKK, Kılıçdaroğlukazansın diye daha ne yapsın?Sen bir projesinKılıçdaroğlu! Amerika'nın, PKK'nınbir kuklasısın! Kazanamayacaksın! Buülkeyi size böldürtmeyiz.