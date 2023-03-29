Türk askerini hiçbir şey durduramadı! Ölümü göze alıp uçtular

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremin ilk saatlerinde yaşanan çarpıcı bir olayı Meclis'te paylaştı. 10 pilot, "Gerekirse ölürüz" diyerek sıfır görüşle, ölümü göze alarak deprem belgesine yardıma gitti.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Uslu, olayı şöyle anlattı:
10 HELİKOPTER HAVALANDI
6 Şubat'ın ilk saatlerinde Ankara'dan 10 helikopter topluca hareket yapıyor, kalkış yapıyor.
Hava şartları nedeniyle üç buçuk saat havada kalıyorlar -normalde helikopterler iki buçuk saat havada kalıyorlar- ancak Toroslar'ı geçemeyince Aksaray'da uygun yere iniyor.
GEREKİRSE ÖLÜRÜZ
Bu kar ve sis nedeniyle helikopterler havalanamayınca bir komutan diyor ki "Savaştayız, gerekirse ölüme gidelim arkadaşlar."