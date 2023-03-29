Ülkemizi 6’lı kaosa teslim etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı dün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti binasının girişinde karşıladı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, Erbakan ile parti merkezinde yaklaşık 50 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin hazırlıklar ele alındı. İki lider son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 Mart'ta bir araya gelmişti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan şunları söyledi:Kendileriyle önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu ve Cumhur İttifakı'na katılmamız dolayısıyla bir kez daha tebriklerini ilettiler. İttifak kararımız belirli ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş karardır. Bu prensip ve ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Milletimizin selametini, ülkemizin geleceğini düşünmek asil vazifemizdir. Ülkemizi, milletimizi 6'lı bir kaosa teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. İlkelerimizden de taviz vermeyeceğiz.14 Mayıs günü seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümet ile bu prensiplerimiz ışığında faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. Bizler de milli görüş Meclis'e sloganı ile TBMM'de en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimiz ile prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. 14 Mayıs'tan sonra hayra vesile olma, şerre de fren olma fonksiyonumuzu sürdüreceğiz.(AK Parti listelerinden aday gösterilme) Henüz bununla ilgili bir görüşme olmadı. Tamamen kendi listelerimizle seçime girmek yönündeydik. Bugünkü görüşmede de aksi gelişme olmadı. İnşallah 14 Mayıs'ta seçimlere bütün bölgelerde kendi logomuzla, kendi adaylarımızla gireceğiz. Bizim hükümette yer almamız gibi durum konuşulmadı. Böyle bir talebimiz olmadı. Bizim güçlü bir şekilde Meclis'te olup mutabık kaldığımız icraatların hayata geçirilmesinin takipçisi olma şeklinde planımız var. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'la da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de ATV, A Haber, A News, A Para ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplayacak. Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak. Programda, seçim sürecinden muhalefetin tutumuna, deprem bölgesindeki çalışmalara kadar pek çok konu masaya yatırılacak.