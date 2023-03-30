Başkan Erdoğan’ın asker arkadaşı SABAH’a konuştu: Komutanımın liderliği o günden belliydi





Erdoğan yakışıklı bir asteğmendi. Benim komşum olan Nuri Albayrak ile ayda bir, iki kere benim olduğum istihkam taburu subay gazinosuna yemeğe gelirdi. O zamanlar herhangi bir asteğmen olarak tanırdım. Tayyip Erdoğan 4 yıllık üniversite mezunu. Asteğmen olarak görev yapıyordu.