7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal 'KHK' itirafı: Onlara ihtiyacımız var | Video

7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.