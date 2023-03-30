İngiltere'de temaslarına devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyu, geçtiğimiz gün King's College London yerleşkesine girerken Yunanistan bayrağı taşıyan bir grup tarafından engellenmek istendi. Grup, sözlü saldırı yaparken diğer taraftan Tatar'ın konvoyundaki aracın yanına kadar gelerek yolu kapatmak istedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var | Video

"BİZ HER ZAMAN KIBRIS'TA TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE VAR OLDUK"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 3 gün İngiltere'de temaslarını sürdürdüğünü belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var. Bu mücadelede yeni bir sayfa açtık. Kıbrıs'ta bir anlaşma istiyorslarsa eşitlik temelinde olmalıdır. Kıbrıs'ta 60 yıldır iki ayrı devlet, halk, ve demokrasi vardır. Biz her zaman Kıbrıs'ta Türkiye'nin desteği ile var olduk." dedi.

"BU REZİLLİKLERE BAKMADAN 'BEN BURAYA GİDECEĞİM' DEDİM"

Tatar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili bir konferans vermem için davet aldım. Rumlaron oradaki taşkınlığının amacı benin o konferansa katılımımı engellemek içindi. Bu rezilliklere bakmadan 'Ben buraya gideceğim' dedim. Ağza alınmayak cümleler ve pankartlar vardı. Kıbrıs Yunan'dır, Yunan kalacaktır şeklinde sloganlar attılar. Bir üniversitede genç öğrencilerin böyle bir eyleme girmelerinin ne kadar büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum."