KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var | Video

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradığı çirkin saldırıya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrıs Türklerinin anlatacak bir davası var. Bu mücadelede yeni bir sayfa açtık. Kıbrıs'ta bir anlaşma istiyorslarsa eşitlik temelinde olmalıdır." dedi.