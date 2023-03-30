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Giriş Tarihi: 30.3.2023

Macaristan’a doğalgaz desteği

BETÜL USTA BETÜL USTA
Macaristan’a doğalgaz desteği
Ankara'da ağırladığı Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile ortak basın toplantası düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğalgaz verilmesi konusunda Azerbaycan ile her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi. Macaristan kurtarma ekiplerinin Hatay ve Kahramanmaraş'ta özveriyle çalışarak 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardığını belirten Erdoğan, "Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum" dedi.
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Macaristan’a doğalgaz desteği
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