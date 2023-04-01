Ezgi Yıldız’ın alçak paylaşımlarının ardından bir İBB çalışanı daha terör sevici çıktı

Önceki gün CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın, 31 Mart 2015'te şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce alıkonulmasını alıntılayıp, 'Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır' notuyla paylaşmasının yankısı sürerken bir İBB çalışanının daha teröristlere methiyeler dizdiği ortaya çıktı.