Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 30.3.2023 22:04 Son Güncelleme: 30.3.2023 22:14

SON DAKİKA! CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı!

Son dakika haberi: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Ezgi Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA! CHP’li Gökhan Günaydın’ın sekreteri Ezgi Yıldız’ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı!

Son dakika haberi: CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı.

ALÇAK PAYLAŞIMLAR!

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü tarafından makam odasında alçakça şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın fotoğrafını paylaştı. Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır." şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.

ORTAYA ÇIKINCA HESABINI KAPATTI

Ezgi Yıldız, terör paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabını erişime kapattı.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen yeni bilgilere göre; Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

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SON DAKİKA! CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı!
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