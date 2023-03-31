Video Haber CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video
CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video

CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı | Video

31.03.2023 | 10:32

8 sene önce makamında teröristler tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapam Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de çalışıyor olarak gösterilen Ezgi Yıldız paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapattı.

ALÇAK PAYLAŞIMLAR!
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız, Çağlayan Adliyesi'nde DHKP-C terör örgütü tarafından makam odasında alçakça şehit edilen Savcı Selim Kiraz'ın fotoğrafını paylaştı. Yıldız, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır." şeklinde teröristleri destekleyen alçak ifadeler kullandı.

ORTAYA ÇIKINCA HESABINI KAPATTI
Ezgi Yıldız, terör paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabını erişime kapattı.

GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015'de terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmişti. Şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anına ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığı tespit edilen Ezgi Yıldız isimli şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü propagandası yapma suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 tarihinde makam odasında şehit edilmeden önce DHKP-C'li teröristler tarafından alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ve gözaltına alınan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız adliyeye sevk edildi. Yıldız'ın, şehit Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ibaresiyle paylaştığının saptandığı ifade edildi.

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