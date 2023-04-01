Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini ’operasyon’ ve ’iftira’ olarak niteledi!

CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldığı esnada verdiği poz ile büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu, Müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

CHP'nin trol hesapları fotoğrafın fotoşop olduğunu belirterek savunmaya geçerken, FETÖ'cü hesaplar da büyük destek verdi. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi ile bu kez de 'Seccadeye ayakkabı ile basılmasında bir sakınca yok' savunmasına geçildi.