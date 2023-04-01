Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...

'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK' DEDİRTTİ

Kılıçdaroğlu gece boyu sessiz kaldı. Kılıçdaroğlu bugün ise, özrü kabahatinden büyük bir açıklama yaptı. Kendisini eleştirenleri 'propaganda aparatı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, konunun istismar edildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu açıklamasına, 'Üzgün' olduğunu belirterek başladı. Ancak daha sonrası ise, 'Özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu, kendisini seccadeye ayakkabı ile basması nedeniyle eleştirenlere hakaret etti. Konunun istismar edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Propaganda aparatı' ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun özrü kabahatinden büyük açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı



İşte o tepkilerden bazıları;

*Gerçekten İslami hassasiyetlerin olsaydı bastığın yerde Seccade olduğunu fark ederdin Fark edemedin Çünkü oy uğruna tutmadığın orucun iftarını açıyor, 5 vaktini kılmadığın Namaz için Cuma'ya gidiyorsun. Yazıklar olsun senin gibi Din Tüccarlarına ve sana oy verenlere



*Ne istismarı, onca insan orada o seccadeleri nasıl görmezler. Hiç bir eleştiriye tahammülünüz yok hemen "din istismarına" bağlamaya çalışıyorsunuz. Asıl kendinize bakın siz.

*Önündeki seccadeyi göremeyen adam Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek nasıl çözüm üretecek ? İnsan gerçekten hayret ediyor.

*Kemal bey hem Seccadeye ayakkabı ile basıp hem de Milletin vicdanına nasıl bırakıyorsunuz?? Sizi Millet olarak kınıyoruz!!

*Namaz kılmak için değil de sadece süs olsun diye seccade serdiğinizde işte böyle olur.



*Üzgün mü? Yakalandın sadece! Seccadeyi hadi sen tanımadın, onca kurmayın, onca danışmanın var onlarda mı tanımadı! Kör de değilsiniz. Seccadeyi bilmeyen, milleti nasıl bilsin!

*Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmazmış. Rabbim sizin istismar ettiğiniz şeyleri ayağınıza dolayarak gerçek yüzünüzü ortaya çıkarttı. İstediğin kadar ponçik özürler dile. Artık bu milleti takiyye yaparak kandıramayacaksınız.

*Sen bu sözlerle sadece sana oy vermek zorunda olan yüzde 25'lik bir kitleyi kandırırsın. Bizler sizin ciğerinizi de, ne niyetle yaptığınızı da biliyoruz

*'Biz dini kullanırız, milleti kandırırız diyecektiniz' herhalde?