Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza attı. Gece boyu vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.
'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK' DEDİRTTİ
Kılıçdaroğlu gece boyu sessiz kaldı. Kılıçdaroğlu bugün ise, özrü kabahatinden büyük bir açıklama yaptı. Kendisini eleştirenleri 'propaganda aparatı' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, konunun istismar edildiğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu açıklamasına, 'Üzgün' olduğunu belirterek başladı. Ancak daha sonrası ise, 'Özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu, kendisini seccadeye ayakkabı ile basması nedeniyle eleştirenlere hakaret etti. Konunun istismar edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Propaganda aparatı' ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun özrü kabahatinden büyük açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı
İşte o tepkilerden bazıları;
*Gerçekten İslami hassasiyetlerin olsaydı bastığın yerde Seccade olduğunu fark ederdin Fark edemedin Çünkü oy uğruna tutmadığın orucun iftarını açıyor, 5 vaktini kılmadığın Namaz için Cuma'ya gidiyorsun. Yazıklar olsun senin gibi Din Tüccarlarına ve sana oy verenlere
*Ne istismarı, onca insan orada o seccadeleri nasıl görmezler. Hiç bir eleştiriye tahammülünüz yok hemen "din istismarına" bağlamaya çalışıyorsunuz. Asıl kendinize bakın siz.
*Önündeki seccadeyi göremeyen adam Türkiye'nin önündeki engelleri nasıl görecek nasıl çözüm üretecek ? İnsan gerçekten hayret ediyor.
*Kemal bey hem Seccadeye ayakkabı ile basıp hem de Milletin vicdanına nasıl bırakıyorsunuz?? Sizi Millet olarak kınıyoruz!!
*Namaz kılmak için değil de sadece süs olsun diye seccade serdiğinizde işte böyle olur.
*Üzgün mü? Yakalandın sadece! Seccadeyi hadi sen tanımadın, onca kurmayın, onca danışmanın var onlarda mı tanımadı! Kör de değilsiniz. Seccadeyi bilmeyen, milleti nasıl bilsin!
*Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmazmış. Rabbim sizin istismar ettiğiniz şeyleri ayağınıza dolayarak gerçek yüzünüzü ortaya çıkarttı. İstediğin kadar ponçik özürler dile. Artık bu milleti takiyye yaparak kandıramayacaksınız.
*Sen bu sözlerle sadece sana oy vermek zorunda olan yüzde 25'lik bir kitleyi kandırırsın. Bizler sizin ciğerinizi de, ne niyetle yaptığınızı da biliyoruz
*'Biz dini kullanırız, milleti kandırırız diyecektiniz' herhalde?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken çekilen fotoğrafı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
KİM NEYİ İSTİSMAR EDİYOR KEMAL BEY!
Bakan Bozdağ, "Ülkenin Cumhurbaşkanlığı gibi en yüksek makamına aday olmak suretiyle talip olanların bu ülkenin milli, manevi, kültürel ve medeniyet değerlerini, dini değerlerini çok iyi bilmesi icap eder. Onlara saygı duyması icap eder. Türk milletinin yüzde 99'u Müslümandır. Ramazan ayındayız ve Müslümanların büyük bir kısmı da Ramazan ibadetini yerine getirmektedir. Böylesi bir ayda Müslümanların namaz kılarken abdestli olarak üzerine tertemiz bir şekilde kıyama durdukları, rükuya gittikleri, secde ettikleri ve kendisi de bizzat temiz olması gereken seccadeye ayakkabıları ile basarak kirletmek Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere yakışmamıştır. Bu büyük bir saygısızlıktır.
"CUMA KILMADIĞI HALDE SEÇİM VAKTİ CUMA NAMAZINI CAMİ CAMİ GEZENLER..."
Bu saygısızlığı gaflet ya da gaf diye geçiştirmek de mümkün değildir. Elbette seccade sonuçta halı, kilim veya kumaştan yapılmaktadır. Ama onların hepsinden farkı sadece ve özel olarak namaz ibadetini yerine getirmek maksadıyla yapılı olması ve tek kişilik bir adeta bir namazgah olmasıdır. Temiz olması gerekir. Çünkü namaz ibadetinin şartlarından birisi temizliktir. O yüzden de ayakkabıyla kimse ona basamaz. Orayı kirletemez. Namaz müminin miracıdır. Müminin namaz kılarak adeta miraçsal olduğu bir nokta olan seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basması bizim toplumuzun medeniyet değerlerine, dinimizin, daha doğrusu Müslümanların kullandığı bazı sembollere büyük bir saygısızlık olduğunu ifade etmek isterim. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına baktığımızda işin doğrusu zihniyet olarak bizim için fazla yadırgatıcı olmadı. Çünkü daha önce başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası demişti. Başörtülü kadınların yükseköğrenim, ortaöğrenim hakkından yoksun bırakılmasını hak, hukuk, adalet adına hep savunmuş, doğru bulmuş, bu konuda düzeltici her adımı yargıya taşımıştı. Yüksek öğretim hakkını da kadınların, baş örtülü kadınların gasbeden, her uygulamayı hak ve adalet olarak tayin ve tespit edip, bunun aksine davrananları yargıya hemen şikayet etmiş ve taşımıştır. Ayrıca başörtülü kadınların kamuda istihdamına da karşı çıktılar. Siyaset yapma hakkına da hep karşı çıktılar. İmam hatip liselerinin katsayı zulmü nedeniyle ayrımcılığa muhatap olmasına da hep karşı çıktılar.
"HERKES KİMİN NE YAPTIĞINI DA BİLİYOR"
Liselere, Kur'an-ı Kerim ve peygamber efendimizin hayatının ders olarak konulmasına da karşı çıktılar. Ayasofya'nın ibadete açılmasına da karşı çıktılar. Bu zihniyet CHP zihniyetin ta kendisidir. Bilindik bir zihniyet. Yani geçmişten günümüze baktığımızda bu zihniyete helalleşme adıyla yeni bir dönem başladığını ifade ettiler. Acaba yeni bir sayfa mı açıyorlar? Yeni bir dönem mi açıyorlar? Ama belli ki bilinçaltı henüz hakimiyetini yitirmemiş durumda. O yüzde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kınadığımı ifade etmek isterim. Bazıları Mücahit Kılıçdaroğlu diyor. Yani seccadeye ayaklarıyla basan bir mücahide şahit olduk. Mücahitliğe yeni bir boyut kazandırıyor anlaşılan. İslam ve Müslümanlar böylesi bir saygısızlığı asla hoş görmezler ve bunu da kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu tür eleştirileri yaptığımızda 'Siyasi istismar yapıyor' diyorlar. Biz niye istismar yapıyoruz. Gördüğümüz fotoğrafı, yapılan saygısızlığı, yapılan bunca değerleri aşağılamayı kınıyoruz. Reddediyoruz. Bunu kınamamak aslında, burada, tutum ve tavır almamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Burada istismarı yapan, oruç tutmadığı halde iftara gidenlerdir. Burada istismarı yapan, cuma kılmadığı halde seçim vakti cuma namazını cami cami gezenlerdir. Öyle şey mi olur? Herkes kimin ne yaptığını da biliyor. Bu büyük saygısızlığı kınadığımı ifade etmek isterim. Aziz milletimizin de bu hadiseyi enine boyuna değerlendirdiğine, vicdan terazisine tarttığına yürekten eminim. Özür videosu çekmiş. Bu da tabi ayrı bir inceliktir. Yanlışını anladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dindar seçmene yönelik hamleleri devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 'Kim neyi istismar ediyor' gelin bir göz atalım...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'da Nasreddin Hoca ile Seyyid Mahmud Hayrani'nin türbesini ziyaret edip burada "Peygamber soyundan geldiğinin" iddia edilmesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun umre ziyareti ve ihramlı pozları, sonrasında gittiği Bursa'da bilboardlarda Cuma namazını kıldığı caminin özellikle vurgulanması dikkat çekiyor.
CHP'li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak "Ortaçağ zihniyeti" dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! | Video
"4-6 YAŞ KUR'AN KURSLARINA "ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ"
Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklife "din" ibaresi nedeniyle destek vermediğini açıklayan, 4-6 yaş Kur'an kurslarına "ortaçağ zihniyeti" diyen, cemaatlerin yasaklanması gerektiğini dillendiren CHP ve kurmaylarının seçim sürecindeki farklı tavırları takiye olarak yorumlanıyor.
"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
CHP lideri, katıldığı bir başka canlı yayında, başörtüsü için "Türban çuldur türban bir metrekarelik bez parçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video
CHP'DEN TAKİYE İTİRAFI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin oy için rol yaptığını itiraf etmişti. Kaftancıoğlu, CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını söylemişti.
Canan Kaftancıoğlu itiraf etmişti! "CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor" | Video
HANGİSİ GERÇEK CHP?
Eşinin çeyrek domuzu 7 dakikada yemekle övünen Kaftancıoğlu'nun oy uğruna Ramazan ayında oruçluymuş gibi iftar sofralarında boy göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Hangisi CHP?' şeklinde yorumlandı...
"YILLARCA DİNSİZ YAŞA..."
Canan Kaftancıoğlu 2016 yılında yaptığı bir paylaşımda da; "Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.
"TEKLİF YOK; TARTIŞMA YOK SICAK SOHBET EŞLİĞİNDE ÇAY / KAHVE KURU PASTA İKRAMLARI."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP destekli 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Ramazan iftarlarında boy göstermeye başlamış, türbe ziyaretlerine koşmuştu.
Konya'da Mevlana Türbesi'ne giden, İstanbul'da Peygamber Efendimiz'in giysisinin bulunduğu Hırka-i Şerif Camii Külliyesi'ni ziyaret eden, Malatya'da depremzelerle birlikte iftar edip, İstanbul'da Gelecek Partisi'nin iftar organizasyonunda boy gösteren Kılıçdaroğlu'nun, iftar öncesi çay-kahve-pastalı ikili görüşmelerde bulunması takiye örneği olarak kayıtlara geçti.
Bizim Tv Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu ile İnce'nin samimi bir ortamda görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir tartışma yaşamadıklarını anlatıp güzelleme yapmak isterken pot kırdı.
Sevinç, Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinde liderlere çay ve kahve ikramı yapıldığı, kuru pasta yendiğini söyledi.
İftar öncesi gerçekleşen görüşmenin yeme-içmeli olarak tertiplendiğinin ortaya çıkması, Kılıçdaroğlu'nun boy gösterdiği iftar sofralarının "takiye masası" olduğunu gözler önüne serdi.
"OY İÇİN NELER YAPIYOR"
Laik-seküler çizgisi ile dikkat çeken ve bu çizgideki paylaşımları ile tanınan Kaftancıoğlu'nun iftar sofrasında duaya el kaldırması sosyal medyada "yapmacık" ve "oy için neler yapıyor" yorumlarına neden oldu.