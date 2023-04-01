Canan Kaftancıoğlu'nun itirafı yeniden gündem oldu: "CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor" | Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin oy için rol yaptığını itiraf etmişti. Kaftancıoğlu, CHP'nin sağ seçmenden oy almak için takiye yaptığını söylemişti. O itirafı yeniden gündem oldu.