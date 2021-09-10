Video Haber Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video

Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video

Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı:
10.09.2021 | 18:07

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Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nde düzenlenen törende, 'Zincire vurulan Türk kadını' temsiline tepkiler çığ gibi gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor." dedi.

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