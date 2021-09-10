Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki başörtüsü benzetmesi ortaya çıktı: "Bir metrelik bez parçası" | Video

Balıkesir'de CHP'li Edremit Belediyesi'nde düzenlenen törende, 'Zincire vurulan Türk kadını' temsiline tepkiler çığ gibi gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor." dedi.