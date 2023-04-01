Şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep ve Kilis'e yapılacak 7 bin 736 konutun temel atma töreninde konuştu:Bugün bir kez daha kalıcı konutlarımızın temelini atmak için deprem bölgesindeyiz. Köyleri ve ilçeleriyle depremin yıktığı şehirlerin tamamını ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz. 7087 konutun temelini Gaziantep'te, 649 konutun temelini Kilis'te atıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ne söz verdiysek hep yaptık. Milletimiz bunu iyi bilir. 30 bin konutun inşası fiilen yürüyor. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek burada da aynısını yapacağız.2.5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2.5 milyon insanı da geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık. 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkılacak olduğunu gördük. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zemin +3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3+1 olarak yapıyoruz. Köy evlerimizi de her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz.SayınBahçeli'nin de dediği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. 'Sana 3 sana 5' diye ulufe dağıtır gibi bakanlık, milletvekilli dağıtıyorlar. Bay Bay Kemal millet sana bu yolu açmaz.AkıncıİHA, SİHA ve Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Çıkmışlar diyorlar ki 'Ee bunların hepsini gözden geçireceğiz. Yol vermeyiz'. Millete en ufak bir hizmet veremediniz. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri sırada. Tek tek saymaya kalksak saatler alır. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Bunlar ancak teröristlerle kol kola yürür.Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun.