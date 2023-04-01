Terörü öven onlarca paylaşımı ortaya çıktı! İBB terör destekçisi CHP’li Ezgi Yıldız gibi kaç kişiyi işe aldı?

İBB DAHA KAÇ TERÖR DESTEKÇİSİNİ İŞE ALDI?

krem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra 13 bin 312 kişiyi işten çıkardı. 44 bin 995 kişiyi de işe aldı. Şimdi merak edilen ise, CHP döneminde işe alınan bu 44 bin 995 kişiden kaçının terör destekçisi olduğu? Çünkü Eda Ezgi Yıldız'dan sonra Boğaziçi A.Ş çalışanı Tayfun Zorlu'nun da DHKP-C'li teröristlere, görevi başında şehit ettikleri Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ardından methiyeler dizdiği ortaya çıktı. Zorlu'nun Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmesinin ardından "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" paylaşımı yaparak teröre destek verdiği görüldü.

SON DAKİKA: Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru...