Terörü öven onlarca paylaşımı ortaya çıktı! İBB terör destekçisi CHP’li Ezgi Yıldız gibi kaç kişiyi işe aldı?

30 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'den 15 bin kişiyi işten çıkardı. 'Bankamatikçi' iddialarıyla işten çıkarılan binlerce emekçinin yerine ise terör destekçileri işe alındı.
EZGİ YILDIZIN ONLARCA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın terörü öven onlarca paylaşımı tespit edildi. Yıldız'ın terör sevici paylaşımları arasında en dikkat çekeni ise, makam odasında DHKP-C'li teröristlerce katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olanıydı. Kiraz'ın başına teröristlerin silah dayadığı fotoğrafı paylaşarak, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" ifadelerini kullanan Yıldız'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin iştiraki olan İSYÖN'den de maaş aldığı saptandı.
KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart 2019 yerel seçiminden önce açıklamada bulunmuş ve "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" iddiasında bulunmuştu. Ancak bu sözler unutuldu ve göreve gelir gelmez 15 bine yakın emekçi işinden edildi.
İBB DAHA KAÇ TERÖR DESTEKÇİSİNİ İŞE ALDI?
krem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra 13 bin 312 kişiyi işten çıkardı. 44 bin 995 kişiyi de işe aldı. Şimdi merak edilen ise, CHP döneminde işe alınan bu 44 bin 995 kişiden kaçının terör destekçisi olduğu? Çünkü Eda Ezgi Yıldız'dan sonra Boğaziçi A.Ş çalışanı Tayfun Zorlu'nun da DHKP-C'li teröristlere, görevi başında şehit ettikleri Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ardından methiyeler dizdiği ortaya çıktı. Zorlu'nun Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edilmesinin ardından "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" paylaşımı yaparak teröre destek verdiği görüldü.