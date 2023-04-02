Toplu açılış töreninde kentsel dönüşüm ile anahtarları teslim edilen vatandaşlar da yer aldı. O vatandaşlardan biri ile Başkan Erdoğan arasında da samimi bir diyalog yaşandı.

Seccade hediye edilen Başkan Erdoğan: 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılacağız | Video

"SECCADEYE BASANLARIN DEĞİL SECDE EDENLERİN YOLUNDAYIZ"

"Ev bahane, anahtarı Cumhurbaşkanımızın elinden almak şahane" diyen vatandaş ardından dikkat çeken şu sözleri söyledi: Rabbim size hayırlı uzun ömürler versin. Ayağınıza taş değmesin. Dualarımızdasınız gece gündüz. 14 Mayıs'ta biz burayı yine hıncahınç dolduracağız. Ayasofya'da şükür namazı kılacağız. Bizler seccadeye ayaklarıyla basanların değil secde edenlerin yolundayız. Dün de bugün de yarın da yolunuza sevdalıyız.