Seccade hediye edilen Başkan Erdoğan: 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılacağız | Video

Bağcılar'da düzenlenen 97 tesisin toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan kendisine hediye edilen seccadeyi göstererek "Bu saccade ayaklarla basılmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılacağız" dedi. Bağcılar'da kentsel dönüşüm projesiyle ev sahibi olma hakkı kazanan ve kürsüye çıkan bir vatandaş ise Başkan Erdoğan'a "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bizler seccadeye ayaklarıyla basanların değil secde edenlerin yolundayız. Yolunuza secdalıyız" ifadelerini kullandı.