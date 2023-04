Bay Kemal teröristlerle koyun koyunasın

Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HDP'yi masanın yedinci ortağı yapan Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz?Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile "Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.Konuşmasında 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine vereceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 452'sini Elazığ'da yapıyoruz. Bunlardan 505'inin temelini bugün atıyoruz" dedi.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar Elazığ'da 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık. Bay Bay Kemal, senin ömründe kaç konut var acaba, söyler misin? Acaba senin büyükşehir belediyelerin veya belediyelerin kaç konut yaptılar söyler misin? İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da. Biz yaptık onlar değil. Depremin yaralarını da biz saracağız."Türkiye'de yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftirayı maharet sanan bir kesim bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Togg projelerinde de aynı engelleme girişimleriyle karşılaştık. Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay Bay Kemal, kesemeyeceksin" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek, değersizleştirmeye, hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurlaşanları milletime havale ediyorum" dedi.Erdoğan, İP lideri Akşener'e gönderme yaparak "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım" diye konuştu.CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yönelten Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz? 14 Mayıs'ta benim Gakkoşum, milletim bu teröristlerle el ele, kol kola olanlara yol vermeyecek, ben buna inanıyorum."Türkiye'de terör ve çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı partinin AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Onlar gitsinler, kendi fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, 'oturuyorum, kalkıyorum' kavgası yapmaya, hayali makamlar ve mevkiler dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile beraber dans etsinler."Erdoğan, 20 yıldır vesayetçilerle, darbecilerle, terör örgütleriyle, ekonomik tetikçilerle ve emperyalistlerin kuklalarıyla uğraştıklarını belirterek şunları söyledi: Ülkemizden söküp attığımız ve güney sınırlarımızın ötesinde karanlık hesapların içerisinde olanlar da bilsinler ki terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkûm olacaklar. Onların da başlarını yine biz ezeceğiz. Siyasi, sosyal, ekonomik tüm alanlarda huzurumuzu ve refahımızı artıracak her adımı yine biz atacağız.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Elazığ Afet Konutları Temel ve Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İstiklal, istikrar ve istikbali tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir kavram olarak değerlendireceğiz. Yolumuz bugün yine aydınlanacak. Üzüntüleri bırakacağız, acıları aşacağız, yuvalarımızı kuracağız. İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız" dedi.Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve BBP Lideri Destici ile Elazığ Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar yaptı. Vatandaşların ramazanını tebrik eden Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:Devletimiz bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla hamdolsun depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünün, vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunun en yakın şahidi bizzat Elazığ'dır. 2020'de Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı çaresiz ve sahipsiz bırakmadık.