Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için günleri sayarken şoke eden bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeyi ayaklarının altına aldı. Bu fotoğraf kamuoyuyla da paylaşıldı. Türk halkının manevi değerlerine adeta saldırı niteliğindeki bu kare büyük tepki çekmeye devam ediyor.
A Haber ekranlarında skandal manzarayı değerlendiren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı.
Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu'nun skandal seccade karesine tepki: Müslümanlara mesaj veriyor | Video
"BEN BUNU KASITLI YAPILMIŞ GÖRÜYORUM"
"Yaşananlar esef verici bir durum. Ben bunu kasıtlı yapılmış gibi görüyorum. Resim çektiriyorsun! Bu resmi çektiren insan bunu görür. Basına servis eden görür. Kimse görmedi mi? Bu kadar mı basit? İnsan bu kadar duyarsız olmamalı."
"KUTSALIMIZA BİR SALDIRI OLARAK NİTELEDİM"
"Bu fotoğrafı gördüğümde çok yadırgadım. Ben kutsalımıza bir saldırı olarak niteledim bu durumu"
"ALLAH'IN HUZURUNA DURULAN YERE AYAK BASILMAZ"
"Öncelikle dinimiz temizlik dinidir. İnsanların alnını koyduğu, secde ettiği, Allah'ın huzuruna durduğu yere ayak basılmaz."
"TOPLUMUN DEĞERLERİ AŞINDIRILMAMALI"
"Türkiye, Anadolu toprakları mukaddes değerler üzerine temeli atılmış bir ülkedir. Kıyamete kadar da biz bu değerlerimizle Türk insanı olacağız. Cami varsa secde, namaz, Allah'a ve ibadet kulluk vardır. Seccade bizim için olmazsa olmaz bir şeydir ve değerlidir. Bir seccadeye ayakkabı ile basılması kabul edilemez. Biz evlerimize de ayakkabı ile de girmiyoruz. Toplumun bu değerleri kimse tarafında aşındırılmamalı."
"BEZ PARÇASI OLARAK GÖRÜYORLAR"
"Seccadeyi kutsal olarak görmüyorlar ve bir bez parçası olarak görüyorlar."
"MÜSLÜMANLARA 'DEĞERLERİNİZİ AYAKLARIMIZ ALTINA ALDIK' MESAJI!"
"Bir şey anlatmak istiyorlar. Sonuçta biz Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdikleri şeyleri 'ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar. Bizi temsil edeceklerini söylüyorlar. Helalleşme diyorlar ama helalleşme değil de ortaya de başka bir şey çıkıyor."