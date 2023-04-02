Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu’nun skandal seccade karesine tepki: Müslümanlara mesaj veriyor

"ALLAH'IN HUZURUNA DURULAN YERE AYAK BASILMAZ"

"Öncelikle dinimiz temizlik dinidir. İnsanların alnını koyduğu, secde ettiği, Allah'ın huzuruna durduğu yere ayak basılmaz."

"TOPLUMUN DEĞERLERİ AŞINDIRILMAMALI"

"Türkiye, Anadolu toprakları mukaddes değerler üzerine temeli atılmış bir ülkedir. Kıyamete kadar da biz bu değerlerimizle Türk insanı olacağız. Cami varsa secde, namaz, Allah'a ve ibadet kulluk vardır. Seccade bizim için olmazsa olmaz bir şeydir ve değerlidir. Bir seccadeye ayakkabı ile basılması kabul edilemez. Biz evlerimize de ayakkabı ile de girmiyoruz. Toplumun bu değerleri kimse tarafında aşındırılmamalı."