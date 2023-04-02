Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu'nun skandal seccade karesine tepki: Müslümanlara mesaj veriyor | Video
7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı skandal görüntüye tepkiler dinmiyor. Konuyla ilgili A Haber'e konuşan vatandaşlardan "Bu kutsalımıza saldırıdır" yorumları geldi. Bunun bir mesaj olduğunu düşünen bazı vatandaşlar ise "Bir şey anlatmak istiyorlar. Sonuçta biz Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdikleri şeyleri 'ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
02:13
Milli Savunma Bakanlığından sınır güvenliği paylaşımı | Video 02.04.2023 | 19:36
00:19
İYİ Parti temayül yoklamasında kavga cep telefonu kamerasında | Video 02.04.2023 | 19:19
11:55
44:48
08:41
Bakan Kurum: "Afetin 54. gününde 65 bin konutun temellerini attık" | Video 02.04.2023 | 16:47
01:25
00:42
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifade! "YPG beka sorunu oluşturmaz!" | Video 02.04.2023 | 11:56
00:31
05:56
00:31
07:29
11:42
18:27
04:24
Burhanettin Duran | Kurşun, çarpıtma ve linç 01.04.2023 | 16:34
04:03
Mahmut Övür | CHP'de aday yarışı ve Kılıçdaroğlu'nun sitemi 01.04.2023 | 16:32
03:59
Melih Altınok | CHP'li gazeteciler çığırından çıktı 01.04.2023 | 16:28
03:32
Mehmet Barlas | Meral Akşener ve siyasi fırsatçılık 01.04.2023 | 16:25
01:02