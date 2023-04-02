Vatandaşlardan Kılıçdaroğlu'nun skandal seccade karesine tepki: Müslümanlara mesaj veriyor | Video

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı skandal görüntüye tepkiler dinmiyor. Konuyla ilgili A Haber'e konuşan vatandaşlardan "Bu kutsalımıza saldırıdır" yorumları geldi. Bunun bir mesaj olduğunu düşünen bazı vatandaşlar ise "Bir şey anlatmak istiyorlar. Sonuçta biz Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdikleri şeyleri 'ayaklarımız altına aldık' mesajını veriyorlar." ifadelerini kullandı.