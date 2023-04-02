Yeni ’seccade pozu’ Özlem Gürses’i fena afallattı: Kılıçdaroğlu’nu bıraktı 2 isme yüklendi!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade pozu skandalında yeni bir perde daha açıldı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'ın sosyal medya hesabından kırparak da paylaştığı görüntüler CHP yandaşlarını adeta faka bastırırken, Özlem Gürses'in ise yaptığı yorumlar ile afalladığını belli etmesi dikkat çekti.