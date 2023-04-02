Yeni ’seccade pozu’ Özlem Gürses’i fena afallattı: Kılıçdaroğlu’nu bıraktı 2 isme yüklendi!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade pozu skandalında yeni bir perde daha açıldı. Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile bastığı poz için 'kalabalık olduğu için görmedim' benzeri yorumlarda bulunurken, yeni ortaya çıkan fotoğrafta ise tam tersi bir durum gözlendi.