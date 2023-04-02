Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü

"BEN KİMSEYİ KIRAMAM" DEDİ SECCADEYE BASTI!

Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." demişti.

SECCADE SKANDALINDA YENİ GÖRÜNTÜ!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Av. Ali Acar'la Kılıçdaroğlu'nun aynı yerde çekildiği yeni fotoğraf da ortaya çıktı.