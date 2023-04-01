Seccade saygısızlığına ’suspus’ oldular: Kılıçdaroğlu’nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?

İLK AÇIKLAMA İSMAİL SAYMAZ'DAN!

CHP, vatandaşların tepkisi sürerken açıklama yapamadı. Bu sırada CHP'nin açıklaması olduğu belirtilen açıklamayı Genel Merkez tarafından fonlanan Halk TV Yazarı ve yorumcusu İsmail Saymaz yaptı. Saymaz, "Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

CHP de daha sonra aynı açıklamayı basın ile paylaştı.