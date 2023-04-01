Nevşin Mengü’den ’Seccade fetvası’: Kılıçdaroğlu’nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar

"SECCADE ARAPÇA HALI DEMEKTİR"

"Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor" diyen Mengü, "İslam şey değildir ki, ikonların öpüldüğü tapınıldığı falan bir din değildir tam tersine yani aslında bakın islamda, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur ki bırakın seccadeyi. Seccade zaten arapça halı demek arkadaşlar bak Allah aşkına dindar olanlarınız heralde iyi kötü biliyordur arapça alfabe okumayı gidin şu Taksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar arapça, halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun tabiki tapınırken yüzünü yere koyduğun için."

"İSLAM'DAKİ TEK KUTSAL ŞEY ALLAH'TIR"

Nevşin Mengü açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam da bir tek kutsal şey vardır o da Allahü Teâlâ'dır ve kulun Allahü teâlâ ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır bu kadar."