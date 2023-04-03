CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabı ile basmasına tepkiler sürerken, CHP yandaşı Can Ataklı'dan ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasının suçlusunu, iftardan sonra orada namaz kılanlar olduğunu söyleyen Ataklı, İki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! "2 tane seccadeye benzeyen halıyı..." | Video
Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu seccadeyi görmediğini iddia etmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Ramazan ayı içerisinde bu seccade hususu gündeme geliyor. Buraya dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bu olayı bu meseleyi kendi dışına taşırmaya dönük halkın değerlerine bir saldırıya dönüştürme ve yapılan yanlışlığı küstahlığı bir özürle samimi bir özürle beyan etmek varken buna çeşitli kulplarla mazeretler üreterek bunu sıradanlaştırmaya ve meşrulaştırmaya dönük yaklaşım asla kabul edilemez.
BU MİLLET DEĞERLERİNE SAYGISIZLIKTIR
Milletimizin değerlerine aykırı tutum ve davranış asla kabul edilemez. Buradan halkın değerlerine cehalet nitelemesi ile bir saldırı asla aklı başında insanlığa, demokrasiye, inançlara, değerlere saygılı bir yaklaşımın tezahürü olamaz.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığına A Haber'de sert tepki: "Sen neyi görüyorsun ki!" | Video
Bu olsa olsa kin ve nefretin bir yansıması olabilir. Bu konuda millet değerlerine millet örf ve adetlerine yabancılığın ve millete uzak kalmanın milleti küçümsemenin milleti göbeğini kaşıyan adam diye nitelendiren jakoben, halka rağmen halk için anlayışının farklı tezahürleri olarak karşımıza çıkan bir tablo olarak değerlendirilebilir.
BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME TANI!
Siyasetçilerin özellikle bastığı yerlere dikkat etmesi gerektiği açıktır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, diyor milli şairimiz.
Bu konuda özür dilenmeyip mazeretler üretilmeye kalkılması ve buna payandalık noktasında bir takım kendinden menkul fetvalar verilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu millet değerlerine saygısızlıktır. Edebe aykırı bir tutum ve davranıştır.
CHP'den yapılan kurumsal açıklama ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının birbiriyle örtüşmediği ve tezat teşkil ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
Milli ve manevi değerlerimize özensizlik ve saygısızlıktır.
Özrü kabahatinden büyük bir duruma da düşüyorlar. Açık net bir özür dahi bu konuyu kapatacakken seccadeyi bez parçası veya halı parçası demekten tutun da bunun bir değer olmadığını önemli olmadığını ifade etmeye varana kadar hatta inançlarıma saygısızlığı daha da arttıran bir takım küstah açıklamalara da maalesef üzülerek tanık olduk.
"SEN NEYİ GÖRÜYORSUN Kİ?"
Kahraman ordumuza 'satılık' diyenler, Mehmetçiğimize 'lejyoner' diyenler, Türkiye'nin yurt dışında terörle mücadele için yaptığı operasyonlara adeta 'işgalci' yaftası yapıştıranlar ve başka bir takım milli ve manevi değerlere ilişkin yaptıkları saldırıları hatırladığımızda bunların özrünün de samimiyetsiz takiyyeci bir yaklaşım olduğunu görüyoruz.
Milletimiz bu tür davranışları not etmiştir. Seccadeyi görmedim diyor. Sen neyi görüyorsun ki?
Milletin milli ve manevi hassasiyetlerini bilmeyen görmeyen bir siyasi parti lideri cumhurbaşkanı adayı oluyorsa en ince ayrıntıya da vakıf olarak dikkat etmek görmek mecburiyetindedir.
İYİ PARTİ'DE KAOS
Öteden beri devam eden kaos ve kargaşanın artarak devam ettiğini gösteriyor. Bu 7'li masada veya kaç adet olduğu belli olmayan curcuna masası zaten birbiriyle sürekli çatışan birbiriyle uğraşan birbirine çelme takan birbirine engel olmaya çalışan hiçbir konuda anlaşamadıkları ve milletin huzurunda da birbirlerini aşağıladıkları hepimizin malumu. Bu partiler ayrıca birbirleriyle didişip kavgalı oldukları gibi kendi içlerinde de son derece belirgin bir şekilde kavgalı haldeler.