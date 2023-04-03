CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! "2 tane seccadeye benzeyen halıyı..."

BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME TANI!

Siyasetçilerin özellikle bastığı yerlere dikkat etmesi gerektiği açıktır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı, diyor milli şairimiz.

Bu konuda özür dilenmeyip mazeretler üretilmeye kalkılması ve buna payandalık noktasında bir takım kendinden menkul fetvalar verilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu millet değerlerine saygısızlıktır. Edebe aykırı bir tutum ve davranıştır.

CHP'den yapılan kurumsal açıklama ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının birbiriyle örtüşmediği ve tezat teşkil ettiği net bir şekilde ortaya çıkıyor.